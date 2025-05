Pentas Seni Pilihan Tempo

TEMPO.CO, JAKARTA— Akhir pekan segera tiba. Masyarakat Jakarta yang ingin menikmati musik, menyaksikan pertunjukan teater atau monolog bisa memilih tempat-tempat berikut ini untuk menghabiskan waktu sepanjang pekan ini. Berikut ini pentas hiburan pilihan Tempo hingga 29 Mei 2016:



Göksel Ylmaz Ensemble

Göksel Yilmaz Ensemble akan memainkan lagu dan musik akustik dari Turki, Suriah, Lebanon dan Kurdistan. Kelompok musik yang dipengaruhi oleh musik tradisional timur tengah dan musik barat seperti jazz, blues dan musik klasik ini juga akan memainkan komposisi original mereka. Kelompok ini berdiri pada 2006 dan telah menggelar pertunjukan di Belanda, Belgia, Turki dan Swiss. Waktu: Sabtu, 28 Mei 2016, Pukul 15.00 WIB hingga selesai. Tempat: Erasmus Huis, Jalan HR Rasuna Said Kav. S-3, Kuningan, Jakarta Selatan. HTM: Gratis.



Komedi Tali Jodo

Komedi Tali Jodo hadir dengan mengolah lagu-lagu warisan Benyamin S dan beragam khasanah seni Betawi. Lakon Komedi Tali Jodo mengisahkan tentang cinta dan persahabatan yang terseret dalam pusaran politik berlatar Jakarta hari ini. Namun sesampainya di Ibukota Jakarta yang sarat dengan berbagai masalah, menunaikan janji tidak menjadi mudah. Maudy Koesnaedi, Mandra, Miing Bagito, Didi Bagito, Marwoto, Cak Lontong, ada dalam barisan para pemain teater. Waktu: Sabtu dan Minggu, 27-28 Mei 2016, Pukul 20.00 WIB hingga selesai. Tempat: Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jl. Cikini No.73, Jakarta Pusat. HTM: Rp 100 ribu- Rp 500 ribu.



Kisah Cinta dari Tanah Melayu

Sutradara Garin Nugroho akan membawakan monolog yang berkisah tentang keindahan cinta, budaya dan kebangsaan dari tanah melayu. Monolog ini juga akan membahas ide pemikiran Tjokroaminoto, juga perjalanan bangsa melayu dan cerita-cerita sejarah unik dari wilayah Indonesia barat. Waktu: Minggu, 29 Mei 2016, Pukul 15.00 hingga selesai. Tempat: Galeri Indonesia Kaya, Grand Indonesia, West Mall Lantai 8, Jl MH Thamrin No. 1, Jakarta. HTM: Gratis.



Konser Bottlesmoker

Konser kelompok musik elektro pop asal Bandung ini merupakan bagian dari Printemps Français, Festival Seni Prancis yang digelar oleh Institut Français d'Indonésie. Kelompok yang dibentuk oleh Anggung Suherman (Angkuy) dan Ryan Nobie Adzani pada 2005 ini dikenal karena menciptakan instrumen-instrumen musik sendiri atau menggunakan bunyi mainan anak-anak (glockenspiel, Nintendo DS dan banyak lagi). Waktu: Jumat, 3 Juni 2016, Pukul 19.30 hingga selesai. Tempat: Auditorium IFI, Jl. MH Thamrin No. 20, Jakarta Pusat. HTM: Rp 100 ribu (harga sudah termasuk CD)

AMANDRA | BERBAGAI SUMBER