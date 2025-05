TEMPO.CO, Jakarta - Grup akapela dari Texas, Pentatonix, menyisihkan mantan bintang Disney Channel, Demi Lovato, dalam puncak tangga album mingguan Amerika Serikat, Billboard 200, berkat album yang diberi judul sama dengan nama kelompok musik itu.



Ini adalah album nomor satu pertama untuk kelompok musik beranggotakan lima musikus yang memenangi tayangan televisi NBC, The Sing-Off, pada 2011 itu. Pentatonix terjual 98.447 unit. Sedangkan album baru Lovato, Confident, terjual 98.176 unit.



Billboard 200 menghitung unit berdasarkan album terjual, lagu terjual (sepuluh lagu setara dengan satu album), dan aktivitas streaming (1.500 stream setara dengan satu album).



Pemuncak minggu lalu, Selena Gomez, tergelincir ke posisi tujuh dengan Unbreakable. Sedangkan album Beauty Behind the Madness dari rapper Kanada, The Weeknd, bertengger pada posisi tiga.



Entri-entri baru lainnya pada Top 10 termasuk album rapper Machine Gun Kelly, General Admission, yang pada debutnya langsung masuk nomor 4; dan album Cooheed and Cambria, Color Before the Sun, pada urutan sepuluh. Untuk tangga lagu digital, ada single dari rapper Drake, Hotline Bling, yang mengalahkan rilis baru boy band Inggris One Direction, Perfect.



ANTARA