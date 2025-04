Penulis Inggris, Kazuo Ishiguro Menangkan Hadiah Nobel Sastra

Novel-novelnya yang paling terkenal di antaranyaThe Remains of the Day dan Never Let Me Go yang telah diadaptasi menjadi film. Ishiguro pun menulis novel OBE pada tahun 1995.

Ia pernah empat kali masuk dalam nominasi Man Booker Prize dan menang di tahun 1989 untuk novel berjudul The Remains of the Day. Novelnya berjudul Never Let Me Go disebut majalah Time sebagai novel terbaik 2005 dan termasuk dalam 100 novel terbaik berbahasa Inggris dalam rentang 1923 sampai 2005. Tahun 2008, Ishiguro ada di peringkat ke-32 dalam daftar 50 penulis Inggris terbaik sejak 1945 oleh The Times.