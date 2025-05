Peraih Piala Citra FFI 2016 Diumumkan Malam ini, Nominenya..

TEMPO.CO, Jakarta - Malam Penganugerahan Festival Film Indonesia (FFI) berlangsung malam ini, Ahad, 6 November 2016 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat.



FFI 2016 telah melalui beberapa tahapan. Tahapan pendaftaran dibuka sejak awal September 2016. Ketua Bidang Penjurian Festival Film Indonesia 2016 Olga Lydia mengapresiasi film-film yang mendaftar tahun ini. Olga menyebutkan ada 88 film bioskop, sekitar 145 film pendek, dan 30-an film animasi yang mendaftar.



Setelah pendaftaran, juri FFI 2016 melakukan penyaringan sehingga panitia mengumumkan 21 nominasi kategori penghargaan pada 14 Oktober 2016 lalu. Selama penjurian, Ketua Panitia Pelaksana FFI 2016, Lukman Sardi mengatakan para juri sudah bekerja keras untuk menentukan film-film yang terpilih sebagai nomine untuk masing-masing kategori.



"Ini adalah daftar nominasi yang terbaik yang dilakukan dengan sistem voting dari juri," ujar dia saat mengumumkan para nomine di Lamoda, Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Oktober 2016.



Berikut ini adalah nomine FFI 2016 untuk beberapa kategori utama:



FILM TERBAIK

1. Aisyah, Biarkan Kami Bersaudara (Produser: Hamdani Koestoro. Produksi: Film One Production)

2. Athirah (Produser: Mira Lesmana. Produksi: Miles Films)

3. Rudy Habibie (Produser : Manoj Punjabi. Produksi: MD Pictures)

4. Salawaku (Produser: Ray Zulham, Mike Julius. Produksi: Kamala Films)

5. Surat dari Praha (Produser: Glenn Fredly, Angga Dwimas Sasongko, Anggia Kharisma. Produksi: Visinema Pictures)



SUTRADARA TERBAIK

1. Riri Riza (Athirah)

2. Timo Tjahjanto & Kimo Stamboel/The Mo Brothers (Headshot)

3. Yosep Anggi Noen (Istirahatlah Kata-Kata)

4. Upi (My Stupid Boss)

5. Pritagita Arianegara (Salawaku)



PENULIS SKENARIO ASLI TERBAIK

1. Haqi Achmad & Patrick Effendy (Ada Cinta di SMA)

2. Jujur Prananto (Aisyah, Biarkan Kami Bersaudara)

3. Yosep Anggi Noen (Istirahatlah Kata-Kata)

4. Bagus Bramanti (Talak 3)

5. BW Purba Negara (Ziarah)



PEMERAN UTAMA PRIA TERBAIK

1. Reza Rahadian (My Stupid Boss)

2. Reza Rahadian (Rudy Habibie)

3. Tyo Pakusadewo (Surat dari Praha)

4. Abimana Aryasatya (Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss part -1)

5. Vino G. Bastian (Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss part -1)



PEMERAN UTAMA WANITA TERBAIK

1. Cut Mini (Athirah)

2. Christine Hakim (Ibu Maafkan Aku)

3. Sha Ine Febriyanti (Nay)

4. Chelsea Islan (Rudy Habibie)

5. Atiqah Hasiholan (Wonderful Life)



PEMERAN PENDUKUNG PRIA TERBAIK

1. Arie Kriting (Aisyah, Biarlah Kami Bersaudara)

2. Arman Dewarti (Athirah)

3. Adi Kurdi (Catatan Dodol Calon Dokter)

4. Alex Abbad (My Stupid Boss)

5. JFlow Matulessy (Salawaku)



PEMERAN PENDUKUNG WANITA TERBAIK

1. Sissy Prescillia (Ada Apa Dengan Cinta? 2)

2. Lydia Kandou (Aisyah, Biarlah Kami Bersaudara)

3. Titiek Puspa (Ini Kisah Tiga Dara)

4. Raihaanun (Salawaku)

5. Widyawati Sophiaan (Surat dari Praha)



PEMERAN ANAK TERBAIK

1. Dionisius Rivaldo Moruk (Aisyah, Biarlah Kami Bersaudara)

2. Adryan Bima (Bangkit!)

3. Elko Kastanya (Salawaku)

4. Christabelle Grace Marbun (Surat Cinta Untuk Kartini)

5. Sinyo (Wonderful Life)



MOYANG KASIH | DINI TEJA | DH