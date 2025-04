Peraturan dan Penghargaan Baru Oscar

TEMPO.CO , Jakarta - Academy of Motion Picture Arts and Sciences baru-baru ini menyetujui aturan penghargaan baru, memperbarui peraturan promosi kampanye, dan tanggal-tanggal penting untuk Oscar ke-98 mendatang. Hal ini dikabarkan oleh Variety pada Senin, 21 April 2025.

Dilaporkan juga bahwa periode pemungutan suara nominasi akan berlangsung pada 12-16 Januari 2026. Nominasi resmi akan diumumkan pada Kamis, 22 Januari 2026, diikuti oleh Oscar Nominees Luncheon tahunan pada Selasa, 10 Februari 2026. Pemungutan suara akhir untuk menentukan pemenang akan dibuka pada Rabu, 26 Februari 2026, dan ditutup pada Rabu, 5 Maret 2026, 10 hari sebelum upacara langsung.

Perubahan Peraturan dan Prosedur

Beberapa perubahan yang paling signifikan mencakup revisi terhadap persyaratan pemungutan suara, penambahan kategori penghargaan baru yaitu Achievement in Casting, serta aturan penggunaan kecerdasan buatan generatif dalam pembuatan film. Selain itu, aturan yang telah diperbarui juga mencakup perluasan kriteria kelayakan bagi sineas internasional dan penyesuaian tenggat waktu pengajuan di sejumlah kategori.

Selain itu, perubahan prosedural yaitu anggota Academy kini diwajibkan menonton seluruh film yang masuk nominasi dalam satu kategori agar dapat memberikan suara di putaran final. Aturan ini belum pernah diberlakukan secara resmi sebelumnya.

Serupa dengan sistem pemungutan suara BAFTA, anggota Academy hanya dapat mengakses surat suara putaran final untuk kategori saat mereka telah menyatakan telah menonton seluruh film yang dinominasikan. Academy akan memantau aktivitas menonton melalui platform streaming Academy Screening Room yang khusus untuk anggota. Untuk film yang disaksikan di luar platform resmi seperti di festival, pemutaran khusus, atau acara pribadi anggota diwajibkan mengisi formulir yang mencantumkan waktu dan lokasi penayangan film tersebut.

Proses verifikasi yang sebelumnya diterapkan dalam tahap pemungutan suara awal dan penominasian untuk kategori seperti film internasional, animasi, dan film pendek, kini diperluas ke seluruh kategori. Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan praktik "coattail voting" dan mendorong para pemilih membuat keputusan yang lebih bijaksana dan terinformasi.

Banyak Anggota Academy Belum Menonton Film yang akan Dipilih

Melansir dari Entertainment Weekly, banyak anggota Academy telah lama mengungkapkan bahwa mereka tidak menonton banyak film menjelang putaran akhir pemungutan suara. “Saya kecewa karena saya belum menonton The Substance atau I'm Still Here. Dune pertama, saya tidak bisa menyelesaikannya; saya tidak terburu-buru untuk menonton Dune tiga jam lagi,” kata seorang sutradara. “Masih ada waktu untuk mengevaluasi ulang, tetapi saya benar-benar kesulitan."

“Saya belum menonton The Brutalist. Saya berencana untuk menontonnya, dan dari sedikit yang saya sudah tonton, film itu mirip dengan The Pianist, dan Adrien Brody sudah mendapatkan Oscar untuk itu. Jadi, mungkin orang lain layak mendapat kesempatan untuk Aktor Terbaik,” ungkap sutradara lain.

Penghargaan Baru

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Academy Awards akan mempersembahkan penghargaan untuk Prestasi dalam Pemilihan Pemain. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kerja sama kreatif antara direktur casting, sineas, dan produser dalam merancang jajaran pemeran sebuah film.

Dalam proses penentuan nominasi, para Sutradara Pemilihan Pemain akan menilai film-film yang memenuhi syarat dan memberikan suara untuk maksimal 10 judul, dengan mempertimbangkan sejauh mana kontribusi kreatif dan kolaboratif yang ditampilkan dalam proses pemilihan pemain. Daftar tersebut kemudian akan ditampilkan dalam acara "Bake-Off". Dalam acara tersebut anggota akan menonton cuplikan film berdurasi lima menit dan berpartisipasi dalam sesi tanya jawab dengan para sutradara pemilihan pemain.

SOFWA NAJLA TSABITA SUNANTO | VARIETY | ENTERTAINMENT WEEKLY

