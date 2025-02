Perbedaan Konser Linkin Park dan Green Day di Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Grup musik Green Day dan Linkin Park telah menyelesaikan konsernya di Jakarta. Green Day kembali ke Jakarta setelah 29 tahun. Konser bertajuk Green Day Live in Jakarta berlangsung di Pantai Carnaval Ancol, Sabtu malam, 15 Februari 2025. Adapun konser Linkin Park di Jakarta berlangsung pada Minggu malam, 16 Februari 2025.

1. Green Day Kembali Setelah 29 tahun

Konser Green Day di Jakarta menjadi ajang nostalgia para penggemar yang tumbuh bersama lagu-lagu band punk rock asal Amerika Serikat ini. Green Day pernah tampil di Jakarta Convention Center (JCC) pada 1996.

Dikutip dari Antara, konser Linkin Park tahun ini merupakan kali ketiga grup. Konser ini merupakan yang perdana tampil dengan Emily Armstrong sebagai vokalis, setelah band rock Amerika ini vakum selama selama tujuh tahun kepergian vokalis Chester Bennington pada 2017.

2. Lokasi Konser

Konser bertajuk Green Day Live in Jakarta digelar di Pantai Carnaval Ancol, Sabtu malam, 15 Februari 2025. Adapun konser Linkin Park di Stadion Madya, Gelora Bung Karno. Konser Linkin Park ini merupakan bagian dari From Zero World Tour yang diadakan sejak 31 Januari 2025. Adapun Jakarta menjadi tempat konser keenam setelah di Tokyo pada 11 Februari dan 12 Februari 2025. Konser sebanyak 59 kali itu dimulai di Mexico City dan berakhir di Porto Alegre (Brasil) pada 15 November 2025.

3. Jumlah Lagu yang Dibawakan Green Day Linkin Park

Green Day membawakan 24 lagu dari berbagai album. Penampilan Green Day dimulai pukul 20.00 WIB dengan membawakan lagu yang di antaranya paling hitm yaitu The American Dream is Killing Me, Welcome to Paradise, Longview, Basket Case, Forever Now, Dilemma, 21 Guns, Minority, Brain Stew, American Idiots, Holiday, Boulevard of Broken Dreams.



Linkin Park naik panggung pukul 20.15 WIB dengan salah satu lagu terpopulernya Somewhere I Belong. Linkin Park membawakan 25 lagu. Linkin Park membawakan lagu-lagu hit What I’ve Done, Numb, Faint hingga In The End. Mereka juga membawakan lagu-lagu dari album terbaru From Zero di antaranya The Emptiness Machine, Overflow, Two Faced, dan Good Things Go.

4. Satu-satunya Negara Asia Tenggara

Konser Green Day di Jakarta bertajuk Green Day Live in Jakarta salah satu rangkaian acara perayaan Festival Hammersonic yang kesepuluh tahun. Indonesia salah satu negara di Asia Tenggara yang dikunjungi Green Day. Mereka sudah lebih dulu konser di Thailand pada 12 Februari 2025. Adapun konser Linkin Park di Jakarta satu-satunya kota di negara Asia Tenggara yang dalam rangkaian konser From Zero World Tour 2025.

Setelah mengunjungi Indonesia pada 2011, Linkin Park kini tampil dengan formasi terbaru, yaitu Mike Shinoda, Brad Delson, Dave 'Phoenix' Farrell, Joe Hahn, Emily Armstrong, dan Colin Brittain.