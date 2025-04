Perjalanan Bermusik G-Dragon yang Berliku

TEMPO.CO , Jakarta - G-Dragon mengirim musik dan gambar iris matanya ke luar angkasa pada pekan lalu Rabu, 9 April 2025. Proyek ini merupakan hasil kerja sama dengan Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) dan Galaxy Corporation, sebuah perusahaan metaverse kecerdasan buatan (AI).

Rapper boy grup BIGBANG ini sudah memulai debutnya di industri hiburan sejak kecil dengan tampil di program anak berjudul Bbo Bbo Bbo. Ketika berusia 7 tahun, ia direkrut untuk menjadi anggota grup Little Roora. Saat beraktivitas sebagai anggota grup, ia memiliki posisi sebagai penari dan merilis album natal. Namun, kegiatannya di Little Roora tidak bertahan lama dan kontraknya diakhiri.

Pada 19 Agustus 2006, lima orang terpilih itu resmi memulai debutnya dengan nama grup BIGBANG. G-Dragon juga terpilih sebagai leader dari grup tersebut. Selama berkarier di industri K-Pop, BIGBANG berhasil meraih banyak penghargaan. Mereka memenangkan Artist of the Year di Mnet Asian Music 2008, 2012, dan 2015.

Tiga tahun kemudian, G-Dragon memulai debut solonya dan merilis album pertamanya, Heartbreaker.



Dilansir dari Fandom, album pertamanya sukses terjual sebanyak 275 ribu kopi. Selain itu, Heartbreaker juga memenangkan Mnet Asian Music Award 2009 dengan kategori Album of the Year. Setelah sukses dengan Heartbreaker, ia kembali membuat beberapa album, seperti One of a Kind, ‘Coup D’Etat, dan Kwon Ji Young.