Pernikahan Gibran-Selvi, Ini Kata Dude Harlino

TEMPO.CO, Jakarta - Pernikahan putra sulung Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dengan Selvi Ananda membetot perhatian banyak orang, terutama kalangan artis.



Dude Harlino dan Alyssa Soebandono ikut memberikan pendapatnya tentang pernikahan yang akan diselenggarakan di Solo, Kamis, 11 Juni 2015, ini.



"Pertama-tama kami berdua ingin mengucapkan selamat untuk Raka dan Selvi, juga buat keluarga besar Pak Jokowi," kata Dude, Selasa, 9 Juni 2015.



Dude mengaku ia sangat terkesan dengan cara keluarga Jokowi dalam mempersiapkan pernikahan. Menurut Dude, persiapan keluarga besar presiden ke-7 Indonesia itu begitu sederhana.



"Memang kalau kita melihat kesederhanaannya, ini sangat baik," ujar aktor berumur 34 tahun ini. "Kami salut melihat hal ini, karena memang pesta itu tidak harus mewah. Sederhana pun, yang penting makna dan sakralnya terasa serta semuanya lancar," kata Dude melanjutkan.



Aktor kelahiran Jakarta, 2 Desember 1980 ini mengaku kalau dirinya memang mengagumi sosok Jokowi yang menurutnya merupakan sosok yang sederhana.



"Di tengah keadaan masyarakat yang ekonominya sedang up and down ini, dengan pemimpin yang baik, Insya Allah ini bisa menjadi inspirasi, teladan yang baik bagi rakyatnya," katanya. Dude pun melanjutkan bahwa kesederhanaan juga bisa membuat orang merasa gembira.



DINI TEJA