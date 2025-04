TEMPO.CO, Jakarta - Vokalis grup musik Andra and The Backbone, Dedy Lisan, menyatakan sepanjang kariernya bersama Andra and The Backbone belum pernah manggung di alam terbuka seperti hutan pinus. Namun akhirnya mereka melakukan itu saat mengisi acara spesial Beautiful Malino 2017 di kawasan puncak Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.



"Selama grup band ini terbentuk, baru kali ini kami manggung di alam terbuka. Hutan pinus Malino sangat Indah dan kami sangat senang bisa ada di sini," ujar Dedy Lisan di Malino, Jumat, 14 Juli 2017.



Ia mengatakan manggung di hutan adalah pengalaman pertama, apalagi pemandangannya indah karena dipenuhi dengan pohon pinus. Selain itu, kabut turun dan membuat cuaca menjadi sangat dingin.



Dedy juga mengaku baru mengetahui bahwa di Kabupaten Gowa ada banyak pemandangan indah. "Ayo ke Malino, Malino sangat Indah, kami beruntung bisa manggung di sini. Terima kasih pak bupati," katanya yang kemudian melanjutkan penampilannya dengan membawakan lagu Jalanmu Bukan Jalanku.



Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan mengatakan para musikus punya komitmen sama dengan pemerintah Kabupaten Gowa, yakni memberikan penampilan terbaiknya dalam ajang tersebut, seperti Andra and The BackBone, Musikimia Band, serta Adi "Naff".



"Kehadiran para musisi ini tentunya akan mampu menjadi daya tarik untuk mendatangkan lebih banyak wisatawan pada ajang spesial Beautiful Malino 2017," katanya.



ANTARA