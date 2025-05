Pertama Kali, We The Fest 2016 Digelar Dua Hari

TEMPO.CO, Jakarta - Festival musim panas tahunan Ismaya Live, We The Fest, tahun ini memasuki kali penyelenggaraan ketiga. Pertama kali diadakan 2014 lalu, kali ini We The Fest akan digelar selama dua hari berturut-turut pada 13-14 Agustus 2016 di Parkir Timur Senayan, Jakarta.



Asisten Brand Manager Ismaya Live Sarah Deshita mengatakan tahun ini untuk pertama kalinya We The Fest digelar selama dua hari demi meningkatkan kemeriahan. "Double the music, double the foos, and double the fun," kata Sarah dalam konferensi pers di Blowfish Wisma Mulia, Jakarta, Rabu, 11 Mei 2016.



Peminat festival yang menggabungkan musik, seni, fashion, dan makanan ini juga terus meningkat setiap tahunnya. Tiket presale two-day pass fase pertama dan kedua sudah ludes terjual. Penjualan tiket presale kini memasuki fase terakhir. "Kami membuka ticket box lebih banyak untuk memfasilitasi banyaknya pengunjung," kata Sarah.



Sarah menjanjikan We The Fest Tahun ini akan makin meriah dengan puluhan band internasional dan lokal yang tampil di tiga panggung. Sejauh ini, nama-nama musikus internasional yang sudah terkonfirmasi akan tampil antara lain The 1975, Mark Ronson, Macklemore & Ryan Lewis, Alina Baraz, Breakbot, Dream Koala, The Temper Trap. Musikus lokal yang juga akan hadir yakni Barasuara, Dekat, HMGNC, Naif, dan Trees & Wild.



Band asal Australia The Temper Trap tak sabar untuk tampil di We The Fest. Vokalis The Temper Trap yang asli Indonesia, Dougy Mandagi mengatakan ingin bertemu kembali dengan penonton Indonesia. "Terakhir kali kami tampil pada 2012 di sini," kata Dougy.



Band yang beranggotakan Dougy, Jonathan Aherne (gitar bas), Toby Dundas (drum), dan Joseph Greer (keyboard dan gitar) ini baru saja merampungkan album terbaru. Album ketiga ini direncanakan rilis pada 10 Juni 2016, empat tahun setelah album kedua mereka dilempar ke pasar.



MOYANG KASIH