TEMPO.CO, Jakarta - Pecinta game Warcraft dari Bizzard kini bisa bersuka hati. Game tersebut kini diangkat dalam sebuah film produksi Universal, bekerja sama dengan Legendary. Di Indonesia, film Warcraft sudah dapat disaksikan mulai pekan ini di bioskop-bioskop, dua pekan lebih awal dari penayangan di Amerika Serikat.



Film epik fantasi ini disutradarai Duncan Jones. Skenario ditulis pula oleh Jones bersama Charles Leavitt dan Chris Metzen berdasarkan seri video games dan novel Warcraft. Berlatar dunia fantasi bernama Alzareth, Warcraft melibatkan banyak efek khusus yang mengagumkan dan membuat dunia itu terlihat nyata.



Warcraft menceritakan awal terjadinya perang antara bangsa Orc dan manusia. Dunia Alzeroth dihuni manusia dan tujuh jenis makhluk lain yang biasa dilihat di cerita-cerita fantasi, seperti kurcaci dan elf. Selama bertahun-tahun, Raja Llane (Dominic Cooper) berhasil memerintah Kerajaan Stormwind dengan damai. Ketenangan itu terusik saat kaum Orc dari Horde berhasil menembus masuk ke Alzeroth melalui Gerbang Agung dengan kekuatan sihir Fel.



Komandan perang Alzeroth Anduin Lothar (Tarvis Fimmel) memimpin pasukan manusia untuk menghalau kaum Orc yang berniat mengambil alih kerajaan. Ia harus berhadapan dengan kepala suku Orc Dorotan (Toby Kebbell) dan Orc yang menguasai sihir Gul'Dan.



Film ini tak bisa tidak mengingatkan kita pada Lord of The Rings. Memang, saat direncanakan pada 2006 dengan judul Warcraft: Orcs and Humans, Blizzard menyadari film ini akan mirip dengan trilogi Tolkien itu. Ceritanya pun dirombak, dan akhirnya tertunda hingga bertahun-tahun.



Walau begitu, bila di Lord of The Rings lebih banyak menyuguhkan cerita dari sisi protagonis, dalam Warcraft, penonton diberi kesempatan luas untuk melihat dari sudut pandang bangsa Orc. Kaum bertubuh besar dan bertaring itu menginvasi dan merusak dunia manusia. Sebab, dunia yang mereka tinggali memang sudah tak ada harapan lagi. Selain itu, melalui tokoh Dorotan yang begitu mencintai keluarganya, terbukti Orc memiliki sisi lembut dan mau berdamai.



MOYANG KASIH