Piano Giuseppina Torre Buka Pekan Bahasa Italia

TEMPO.CO, Jakarta - Kedutaan Besar Italia dan Istituto Italiano di Cultura (IIC), menggelar Pekan Bahasa Italia Dunia. Acara tahunan ini sudah digelar untuk ke-15 kalinya. Acara ini digelar mulai 19-23 Oktober 2015 dan dimulai dengan pentas pertunjukan musik.



“Kami ingin menyebarkan budaya Italia melalui musik,” kata Michela Linda Magri, Direktur Instituto Italiano di Cultura, kepada Tempo, Senin malam, 19 Agustus 2015.



Pekan Bahasa Italia kali ini menggelar tema musik, mengenalkan bahasa lewat musik. Sejumlah musikus internasional asal Italia akan hadir di Jakarta dalam gelaran ini untuk berbagi kisah dan budaya lewat musik. Tadi malam, perhelatan ini dibuka dengan konser musik klasik baru di auditorium IIC di Jalan H.O.S Cokroaminoto Nomor 117, Menteng Jakarta, menampilkan Giuseppina Torre, komposer dan pianis asal Italia.



Perempuan ini memainkan musik klasik baru di hadapan sekitar seratus penonton yang hadir. Musik klasik baru merupakan genre musik klasik yang hadir pascaera keemasan klasik di tahun 1700 hingga awal 1800-an. Italia merupakan salah satu negara dengan Eropa yang tumbuh dalam tradisi musik klasik.



Torre merupakan musikus perempuan Italia yang tengah naik daun. Berulang kali dia memperoleh nominasi dan penghargaan musik berskala internasional. Pada 24 Oktober mendatang, Torre akan ke Georgia, Amerika Serikat, sebagai nomine International Music and Entertainment Award (IMEA) 2015 untuk kategori ‘Lagu Klasik Tahun Ini.’



Pekan Bahasa Italia juga akan diisi dengan penampilan musikus jazz Italia, Enrico Rava dan Soupstar, malam ini di Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, Kuningan, Jakarta. Lalu pada Rabu pagi, IIC menggelar kuliah kontribusi Italia pada musik oleh Prof Emilia Maglione dari Universitas Indonesia. Sorenya, komposer dan pianis, Mauro Goia, akan menggelar workshop musik dan bahasa Italia berjudul Do you speak music?



Pada kamis, 22 Oktober 2015, IIC menggelar pemutaran film Cavalleria Rusticana dengan pengantar oleh konduktor Addie M.S., Binu Sukarman (soprano), dan Adelaide Simbolon (pianis). Pada hari penutupan, IIC berkolaborasi dengan Kedutaan Swiss di Indonesia memutar film Oro Verde. “Film ini merupakan film Swiss. Tapi sebagian percakapan menggunakan bahasa Italia,” kata Magri.



Film ini, kata Magri, menunjukkan pengaruh bahasa Italia di Benua Eropa. Menurut Magri, Italia merupakan bahasa keempat yang digunakan di Eropa. “Setelah Jerman, Prancis, dan Swiss.”



AMANDRA MEGARANI