Pilih Jadi Petani, Ini Sederet Film dan Drama yang Dibintangi Won Bin

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Won Bin telah absen dari dunia hiburan selama hampir 15 tahun. Proyek terakhir yang dibintanginya adalah film The Man From Nowhere pada 2010. Di film tersebut, Won Bin beradu akting dengan Kim Sae Ron dan berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Aktor Terbaik di 8th Korean Film Awards.

Selama masa hiatusnya, ia dikabarkan beralih profesi menjadi seorang petani. Mengutip dari laman SBS Star, tetangga Won Bin membagikan kehidupan Won Bin yang mengambil kelas memasak, bertani, hingga membuat minyak wijen.

Won Bin diketahui pindah dari Seoul ke pedesaan setelah menikah dengan Lee Na Young pada Mei 2015. Mereka dikaruniai seorang putra setelah tujuh bulan pernikahannya.

Meskipun memilih hidup sederhana dan tenang di desa, istri Won Bin, Lee Na Young masih eksis di dunia hiburan. Tak sedikit yang menanyakan kapan aktor kelahiran 10 November 1977 itu comeback.

Sambil menunggu kabar comeback Won Bin, berikut ini beberapa deretan film dan drama yang dibintangi oleh Won Bin. Film dan Drama yang Dibintangi Won Bin 1. Guns and Talks Film ini mengisahkan tentang empat pembunuh bayaran yang sangat terampil namun memiliki kepribadian unik dan hubungan erat layaknya keluarga. Mereka menerima berbagai pekerjaan dari klien yang ingin menyingkirkan target tertentu, tetapi mereka menjalankannya dengan cara mereka sendiri yang terkadang kocak dan tidak biasa.

Won Bin berperan sebagai Ha Yeon, anggota termuda dalam kelompok pembunuh bayaran ini. Ia memiliki karakter yang lebih santai, sedikit naif, dan sering bertindak spontan. 2. Tae Guk Gi: The Brotherhood of War Film ini berlatar tahun 1950, ketika Perang Korea pecah antara Korea Selatan dan Korea Utara. Cerita berpusat pada dua bersaudara yang terjebak dalam Perang Korea dan menghadapi berbagai cobaan yang menguji hubungan mereka.

Tae Guk Gi adalah salah satu film perang terbaik Korea yang menggambarkan dampak perang terhadap manusia, terutama hubungan keluarga. Film ini penuh dengan aksi perang yang intens, efek visual realistis, dan momen-momen emosional yang kuat. 3. Mother Mother adalah film thriller psikologis yang mengisahkan perjuangan seorang ibu dalam membuktikan bahwa anaknya tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan. Film ini disutradarai oleh Bong Joon Ho.

Won Bin berperan sebagai Do Joon, seorang pria muda dengan keterbelakangan mental yang tinggal bersama ibunya. 4. The Man from Nowhere Dirilis pada 2010, The Man from Nowhere menjadi salah satu film aksi Korea paling populer. Dengan alur cerita yang emosional serta akting luar biasa dari Won Bin, film ini mendapat banyak pujian dan sukses besar di box office. Di film ini, ia beradu akting dengan Kim Sae Ron.

Dikisahkan, Cha Tae Sik, diperankan Won Bin, adalah seorang pria misterius yang menjalankan bisnis pegadaian kecil dan hidup menyendiri. Ia tidak banyak berinteraksi dengan orang lain, kecuali dengan seorang gadis kecil bernama So Mi, diperankan Kim Sae Ron.

Suatu hari, ibu So Mi terlibat dalam kasus narkoba dengan organisasi kriminal. Ia mencuri heroin dari geng berbahaya, yang menyebabkan dirinya dan So Mi diculik oleh mafia narkoba. Ketika Tae Sik mencoba menyelamatkan So Mi, masa lalunya yang kelam mulai terungkap. 5. Autumn in My Heart Drama ini bercerita tentang dua saudara yang ternyata tertukar saat di rumah sakit, yakni Yoon Joon Suh, diperankan Song Seung Heon, dan Yoon Eun Suh, diperankan Song Hye Kyo.

Setelah kebenaran terungkap, Eun Suh terpaksa kembali ke keluarga kandungnya yang miskin. Eun Suh yang terbiasa hidup nyaman kini harus menghadapi kesulitan hidup.

Won Bin berperan sebagai Han Tae Seok, seorang pria kaya, tampan, dan karismatik yang memiliki perasaan mendalam terhadap Eun Suh. Ia adalah sahabat Joon Suh dan awalnya dikenal sebagai playboy.

Tae Seok berusaha memenangkan hati Eun Suh dan bahkan menawarkan dukungan tanpa syarat. 6. Kwangki Drama ini mengisahkan tentang kegelisahan dan hasrat para mahasiswa berbakat namun individualis yang mempelajari periklanan di sebuah perguruan tinggi. Drama ini menampilkan aktor dan aktris seperti Choi Kang Hee sebagai Yoon Sung Yun, Won Bin sebagai Kang Min, Yang Dong Geun sebagai Hwang Dae Joo, dan Lee Dong Gun sebagai Dong Wook. 7. Ready Go! Drama ini terdiri dari 8 episode dan mengangkat tema kehidupan kampus, persahabatan, dan cinta di antara para mahasiswa yang tergabung dalam klub film. Drama ini disutradarai oleh Lee Chang Han dan Lee Hyung Sun, dengan naskah yang ditulis oleh Hong Jin Ah.