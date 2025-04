Pitbull dan Cabello Ikut Nyanyikan Soundtrack Fast and Furious 8

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi rap Amerika Serikat, Pitbull ikut menyanyikan soundtrack serial terbaru Fast and Furious 8, The Fate of the Furious yang mulai ditayangkan di bioskop Tanah Air hari ini, jumat, 14 April 2017. Pitbull menyanyikan lagu berjudul Hey Ma bersama Camila Cabello dan J. Balvin.



Tak cuma Hey Ma, rapper bernama asli Armando Christian Pérez ini juga ikut bernyanyi di lagu Gang Up bersama Young Thug, 2 Chainz, dan Wiz Khalif yang sukses besar dengan soundtrack di Furious 7.



Hey Ma dan Gang Up adalah dua dari 14 lagu album soundtrack Fast and Furious 8 yang resmi dirilis dan dapat diputar di beberapa layanan penyedia musik secara online seperti Spotify dan iTunes. Sederet penyanyi terlibat di album tersebut.



Berikut ke-14 lagu yang bakal melengkapi aksi Vin Diesel, Jason Statham, Dwayne Johnson, dan Michelle Rodriguez di Fast & Furious 8: The Fate of the Furious:



1. Gang Up -- Young Thug, 2 Chainz, Wiz Khalif, dan Pitbull

2. Go Off -- Lil Uzi Vert, Quavodan, Travis Scott

3. Good Life -- G-Eazy dan Kehlanih

4. Horses -- PnB Rock, Kodak Black, dan A Boogie

5. Seize the Block -- Migos

6. Murder -- Young Boy Never Broke Again

7. Speaker box -- Bassnectar, Lafa Taylor, dan Ohama

8. Candy Paint -- Post Malone

9. 911 -- Kevin Gates

10. Mamacita -- Lil Yachtydan Rico Nasty

11. Don’t Get Much Better -- Jeremih, Ty Dolla $igndan Sage the Great

12. Hey Ma -- Pitbull, J Balvin, dan Camila Cabello

13. La Habana -- Pinto “Wahin”, DJ Ricky Luna dan El Taiger

14. Hey Ma Remix -- Pitbull, J Balvin, dan Camila Cabello



ESKANISA RAMADIANI | NN