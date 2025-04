Profil 5 Aktor yang Masuk Nominasi Baeksang Arts Awards 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Daftar nominasi untuk penghargaan bergengsi di Korea Selatan, Baeksang Arts Awards 2025 telah resmi diumumkan pada Senin, 7 April lalu. Penentuan kandidat didasarkan pada acara televisi, program OTT, dan film yang dirilis antara 1 April 2024 hingga 31 Maret 2025.

Malam penghargaan Baeksang Arts Awards 2025 ini dijadwalkan pada Senin 5 Mei 2025 mendatang di COEX D Hall Seoul, Korea Selatan dan disiarkan secara langsung di chanel JTBC, JTBC2, dan JTBC4.

Sejumlah nama seperti Park Bo Gum, Byeon Woo Seok, Lee Jun Hyuk, Ju Ji Hoon, dan Han Suk Kyu berhasil masuk nominasi sebagai Aktor Terbaik di Baeksang Arts Awards 2025. Berikut ini masing-masing profil aktor yang berhasil masuk nominasi Aktor Terbaik. Profil Aktor yang Masuk Nominasi di Baeksang Arts Awards 2025 1. Park Bo Gum Park Bo Gum berhasil masuk nominasi sebagai Aktor Terbaik di Baeksang Arts Awards 2025 melalui perannya sebagai Gwan Sik di drama When Life Gives You Tangerines.

Aktor kelahiran 16 Juni 1993 ini memulai debutnya di dunia hiburan pada 2011 melalui film Blind. Namanya semakin bersinar ketika ia berperan sebagai Choi Taek di drama Reply 1988. Pada 2016, ia kembali membintangi drama Love in the Moonlight yang membuat namanya semakin dikenal.

Baru-baru ini, namanya kembali menjadi perbincangan setelah bermain di drama When Life Gives You Tangerines bersama IU. Untuk memerankan Gwan Sik, Park Bo Gum telah berusaha dengan keras, ia bahkan menaikkan berat badan serta mengubah kulitnya agar terlihat lebih gelap. Totalitasnya ini membuatnya pantas untuk mendapatkan nominasi Aktor Terbaik. 2. Byeon Woo Seok Aktor kelahiran 31 Oktober 1991 ini memulai kariernya sebagai model sebelum akhirnya menapaki dunia akting. Pada 2016, ia memulai debut aktingnya di drama Dear My Friends dengan peran kecil.

Nama Byeon Woo Seok semakin dikenal ketika ia membintangi drama Record of Youth bersama Park Bo Gum dan Park So Dam pada 2020. Puncak popularitasnya didapatkan ketika ia mengambil peran utama di drama Lovely Runner bersama Kim Hye Yeon.

Melalui drama Lovely Runner, ia juga berhasil menyabet berbagai penghargaan, seperti penghargaan Popularitas di Asia Artist Awards (AAA) 2024, Akting Terbaik Drama TV di FUNdex 2024, dan Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2024 untuk soundtrack yang ia nyanyikan berjudul ‘Sudden Shower’. Terbaru, ia masuk nominasi Aktor Terbaik di Baeksang Arts Awards 2025 untuk perannya di Lovely Runner. 3. Lee Jun Hyuk Lee Jun Hyuk memulai debutnya di dunia hiburan pada 2006 dengan tampil sebagai model dalam video musik band Typhoon. Tahun 2007, ia merambah ke dunia akting dengan mengambil peran kecil di drama First Wives’ Club. Kariernya mulai melesat saat tampil dalam drama City Hunter pada 2011 sebagai jaksa jujur yang berlawanan karakter dengan tokoh utama Lee Min Ho.

Namanya menjadi perbincangan ketika membintangi drama Love Scout yang tayang baru-baru ini. Lee Jun Hyuk berperan sebagai Yoo Eun Ho, seorang sekretaris yang bekerja untuk CEO perusahaan. Karakternya yang ramah, sopan, dan penuh perhatian menjadikan ia mendapat julukan suami green flag dari penonton.

Namanya berhasil masuk ke dalam nominasi Aktor Terbaik di Baeksang Arts Awards 2025 lewat perannya di drama Dong Jae, the Good or the Bastard. 4. Ju Ji Hoon Ju Ji Hoon pertama kali dikenal sebagai seorang model. Pada 2006, ia memulai debut aktingnya di drama Princess Hours dan langsung mengantarkannya di puncak popularitas. Ia berperan sebagai Pangeran Lee Shin dengan karisma yang luar biasa.

Pada 2009, ia sempat terkena skandal penyalahgunaan narkoba. Sebagai bukti penyesalannya, ia memilih untuk hiatus dari dunia hiburan dan melakukan refleksi.

Kini, ia telah kembali ke dunia hiburan dan membintangi sejumlah drama dengan rating bagus. Beberapa di antaranya seperti Kingdom, Jirisan, Love Your Enemy, Light Shop, dan The Trauma Code: Heroes on Call.

Ia berhasil masuk nominasi sebagai Aktor Terbaik di Baeksang Arts Awards 2025 lewat perannya sebagai dokter bedah trauma Baek Kang Hyuk di drama The Trauma Code: Heroes on Call. 5. Han Suk Kyu Han Suk Kyu adalah aktor senior Korea Selatan kelahiran 3 November 1964. Ia telah menyelami dunia akting sejak masuk jurusan Film dan Teater di Universitas Dongguk. Selain berakting, ia juga pandai bernyanyi. Berkat bakatnya tersebut, ia pernah mengambil kontrak sebagai pengisi suara di KBS.

Han Suk Kyu memulai debut aktingnya pada 1990 lewat drama Our Paradise. Di tengah popularitasnya sebagai aktor, ia memutuskan hiatus pada 1999 karena penyakit cakram tulang belakang yang dideritanya.

Ia kembali ke dunia hiburan pada 2003 dengan membintangi film Double Agent. Popularitasnya semakin menanjak saat ia berperan sebagai Kim Sa Bu di drama Dr. Romantic. Ia mendapatkan nominasi sebagai Aktor Terbaik di Baeksang Arts Awards 2025 melalui drama Doubt.

