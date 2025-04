Profil 5 Nomine Aktris Terbaik di Baeksang Arts Awards 2025

Pada 2011, ia melebarkan sayapnya di dunia akting dengan membintangi drama Dream High bersama Suzy, Ok Taecyeon, dan Kim Soo Hyun. Setelah debut aktingnya ini, ia berturut-turut mengambil peran di drama Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo, My Mister, Hotel Del Luna, dan yang terbaru adalah When Life Gives You Tangerines.

Lewat perannya sebagai Ae Sun dan Geum Myeong di drama When Life Gives You Tangerines, ia berhasil mendapatkan nominasi untuk Aktris Terbaik di Baeksang Arts Awards 2025.

Ia mengawali kariernya di dunia hiburan sebagai penyanyi dengan album debut bertajuk First Story. Lagu-lagu dalam album tersebut, terutama 'Burying My Face in Tears', mendapat sambutan hangat dari publik dan menandai awal dari karier cemerlangnya di dunia musik.

Beberapa judul drama yang membuat namanya eksis seperti, Hello Monster, Go Back Couple, The Last Empress, VIP, Sell Your Haunted House, Family: The Unbreakable Bon, hingga Good Partner.

3. Go Min Si

Go Min Si lahir pada 15 Februari 1995 di Daejeon, Korea Selatan. Ia memulai debut aktingnya pada 2016 dengan tampil dalam serial web populer 72 Seconds musim ketiga. Setelah itu, ia mengambil peran pendukung di beberapa judul drama seperti My Sassy Girl, Age of Youth Season 2, Meloholic, hingga Eurachacha Waikiki.