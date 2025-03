Profil BABYMONSTER, Girl Group Asuhan YG Entertainment yang Akan Gelar Konser di Singapura

TEMPO.CO , Jakarta - BABYMONSTER akan kembali ke Singapura pada 17 Mei 2025 untuk konser penuh pertama mereka sebagai bagian dari tur dunia Hello Monsters. Konser ini akan digelar di Singapore Indoor Stadium, sekitar 11 bulan setelah fan meeting pertama mereka di Juni 2024.

Pada 30 Desember 2022, YG Entertainment merilis poster bertajuk YG NEXT MOVEMENT, yang menampilkan siluet ketujuh anggota BABYMONSTER. Secara bertahap, anggota grup ini diperkenalkan melalui video yang menampilkan kemampuan vokal, rap, dan dance mereka.

BABYMONSTER awalnya direncanakan debut dengan enam anggota setelah Ahyeon harus hiatus karena alasan kesehatan pada November 2023. Grup ini merilis lagu debut digital mereka, "Batter Up", pada 27 November 2023. Pada 1 Februari 2024, mereka kembali dengan single kedua, "Stuck in the Middle". Setelah beberapa bulan absen, Ahyeon akhirnya kembali bergabung dengan grup.