Profil Hans Zimmer, Komposer Musik yang Diminta Tafsir Ulang Lagu Kebangsaan Arab Saudi

TEMPO.CO, Jakarta - Hans Zimmer dikabarkan tengah menggarap interpretasi baru lagu kebangsaan Arab Saudi. Dikutip dari Euro News, Hans Zimmer dikabarkan sedang dalam pembicaraan untuk mengubah komposisi asli yang disebut ‘Arabia’, yang terinspirasi oleh budaya dan warisan kerajaan.

Diketahui Hans Zimmer bertemu dengan dengan penasihat istana kerajaan Arab Saudi dan ketua Otoritas Hiburan Umum Turki Alalsheikh untuk membahas sejumlah ‘proyek masa depan’ termasuk penafsiran ulang lagu kebangsaan negara tersebut dan musik untuk produksi Arab Saudi mendatang tentang Pertempuran Yarmouk yang bersejarah.

"Hari ini saya bertemu dengan seseorang yang dianggap sebagai salah satu musisi terhebat di zaman kita. Kami membahas banyak proyek mendatang yang saya harap akan segera terwujud... termasuk mendistribusikan ulang lagu kebangsaan Saudi dengan instrumen yang berbeda," tulis penasihat istana kerajaan Arab Saudi Alalsheikh di media sosial X.

Profil Hans Zimmer

Hans Zimmer adalah komposer musik film dan produser asal Jerman. Ia telah menyusun musik untuk lebih dari 100 film, termasuk film-film terkenal Hollywood seperti seri Pirates of the Caribbean, Gladiator, The Lion King, The Da Vinci Code, Angels & Demons dan Sherlock Holmes.

Dikutip dari Cassicfm.com, Zimmer lahir di Frankfurt, Jerman dan pindah ke London saat remaja. Zimmer menghabiskan awal kariernya di Britania Raya sebelum pindah ke Amerika Serikat.

Ia adalah kepala divisi musik film di studio DreamWorks, dan bekerja dengan komposer lain melalui perusahaan yang didirikannya, Remote Control Productions. Karyanya terkenal karena memadukan bunyi musik elektronik dengan aransemen orkestra tradisional. Zimmer memulai kariernya dengan memainkan kibor dan synthesizer.

Dikutip dari Readtheprofile.com, Zimmer telah mencintai musik sejak ia berusia enam tahun. Ia telah mengenalnya sejak kecil karena ibunya adalah seorang pianis yang terlatih dalam musik klasik. Alih-alih kuliah, Zimmer memilih jalur rock & roll.

Ia tampil bersama The Buggles, band di balik lagu hit Video Killed the Radio Star. Ia dan anggota band lainnya membuat sejarah pada tahun 1981 dengan video musik pertama yang ditayangkan di MTV. Saat itulah ia mulai menggubah musik untuk film-film beranggaran rendah.

Titik balik karier Zimmer terjadi pada film Rain Man pada 1988. Sutradara Hollywood Barry Levinson saat itu sedang mencari seseorang untuk membuat musik Rain Man, dan istrinya mendengar CD soundtrack drama anti-Apartheid A World Apart, yang musiknya dikomposisi oleh Zimmer. Levinson terkesan dengan karya Zimmer, dan mempekerjakannya untuk membuat musik Rain Man.

Untuk film The Power of One tahun 1992, Zimmer melakukan perjalanan ke Afrika untuk menggunakan paduan suara dan drum Afrika dalam rekaman musiknya. Atas dasar karya ini, Disney Animation Studios meminta Zimmer untuk menyusun musik latar untuk film The Lion King.

Pada tahun 2000-an, Zimmer telah menggubah musik latar untuk film-film laris Hollywood termasuk Black Hawk Down, Gladiator, The Last Samurai, The Da Vinci Code, dan The Simpsons Movie. Zimmer juga dikenal atas karyanya dalam musik latar untuk Batman Begins dan The Dark Knight karya Christopher Nolan, yang dikerjakannya bersama James Newton Howard.

Hans Zimmer memenangi banyak penghargaan tehadap karyanya di The Lion King, termasuk Academy Award untuk Musik Terbaik (Musik Latar Orisinal), Golden Globe, dan dua Grammy. Pada 1997, musik latar tersebut diadaptasi menjadi versi musikal Broadway, yang memenangkan Tony Award untuk Musikal Terbaik pada tahun 1998.