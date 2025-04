Profil Jinyoung GOT7 Pemeran Drakor Our Unwritten Seoul

DRAMA Korea Our Unwritten Seoul dijadwalkan tayang di Netflix pada 24 Mei 2025. Drakor ini dibintangi Park Jin Young alias Jinyoung GOT7. Park Jin Young mendapat peran utama pria yang akan menjadi bagian penting dalam perjalanan emosional kedua tokoh utama perempuan. Namun detail karakternya belum sepenuhnya diungkap ke publik, dikutip dari Netflix.

Our Unwritten Seoul mengangkat kisah saudari kembar identik bernama Yu Mi Ji dan Yu Mi Rae. Keduanya tumbuh dengan kepribadian dan pengalaman hidup yang sangat berbeda. Dikutip dari Asian Wiki, Park Bo Young memerankan karakter ganda Yu Mi Ji dan Yu Mi Rae serta variasi karakter keduanya setelah terjadi pertukaran identitas. Penampilan ini dianggap sebagai salah satu peran paling menantang dalam kariernya.

Drakor ini menggambarkan dinamika keluarga, harapan yang pupus, serta perjuangan untuk menemukan makna diri. Our Unwritten Seoul disutradarai oleh Park Shin Woo dan naskahnya ditulis oleh Lee Kang. Park Shin Woo sebelumnya pernah menggarap Don't Dare to Dream atau Jealousy Incarnate, Encounter, It's Okay to Not Be Okay, serta drama mendatang yang dibintangi Lee Min Ho dan Gong Hyo Jin, Ask the Stars. Sementara Lee Kang adalah penulis di balik drama Youth of May yang diperankan oleh Lee Do Hyun dan Go Min Si.

Mengenal Jinyoung GOT7

Jinyoung rekan akting Park Bo Young dalam drama ini. Our Unwritten Seoul menandai kembalinya ia ke layar drama setelah menyelesaikan masa wajib militer pada November 2024.

Jinyoung yang lahir pada 22 September 1994. Ia memulai kariernya dalam industri hiburan sebagai anggota JJ Project pada 2012 sebelum akhirnya debut bersama GOT7 pada 2014. Di samping aktivitas bermusik, ia juga meniti karier di dunia akting. Ia memulai debut aktingnya dalam Dream High 2. Ia pernah mendapat peran dalam berbagai proyek televisi dan film seperti He Is Psychometric (2019), The Devil Judge (2021), Christmas Carol (2022).

Sejak memilih tidak memperpanjang kontrak dengan JYP Entertainment pada 2021, Park bernaung dalam naungan agensi BH Entertainment. Ia aktif dalam berbagai proyek individu termasuk perilisan mini album solo serta tur penggemar di beberapa negara Asia.

Marvela turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini

