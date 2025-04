Profil Kang Ha Neul Aktor Drakor Tastefully Yours

KANG Ha Neul membintangi drama terbaru Tastefully Yours. Drama Korea ini akan tayang perdana pada 12 Mei 2025. Dikutip dari Soompi, Kang Ha Neul berperan sebagai Han Beom Woo pewaris generasi kedua dari konglomerat bisnis makanan. Drakor ini berkisah romansa berpadu komedi.

Karakter ini digambarkan sebagai sosok percaya diri, materialistis, dan selalu mengandalkan uang untuk menyelesaikan masalah. Namun, pertemuannya dengan koki Mo Yeon Joo (Go Min Si) menjadi titik balik hidupnya saat mereka bersama-sama mengelola restoran kecil di Jeonju. Cuplikan yang dirilis, Kang Ha Neul tampil dengan setelan jas mewah dan aksesori mahal menunjukkan karisma seorang yang tajir.

Mengenal Kang Ha Neul

Kang Ha Neul lahir pada 21 Februari 1990. Kang Ha Neul memulai kariernya melalui drama My Mom, Supermom (2007). Kang Ha Neul memulai kiprahnya di industri hiburan lewat panggung teater musikal, di antaranya Thrill Me (2010) dan Prince Puzzle (2011). Ia muncul di layar kaca melalui peran-peran pendukung di drama seperti To the Beautiful You (2012) dan Monstar (2013).

Dikutip dari Kbizoom, namanya mulai diperhitungkan setelah membintangi The Heirs (2013), Misaeng (2014), dan Moon Lovers (2016). Ia juga membintangi Twenty (2015), Dongju (2016), Midnight Runners (2017), hingga The Pirates 2 (2022). Perannya dalam When the Camellia Blooms (2019) mendapat penghargaan terbaik (Daesang) di KBS Drama Awards dan Baeksang Arts Award untuk Aktor Terbaik.

Pada 2025, selain Tastefully Yours, Kang Ha Neul baru-baru ini mendapat sorotan karena membintangi film thriller berjudul Streaming. Film ini tayang pada Rabu, 16 April 2025. Film ini berkisah tentang Woo Sang yang diperankan oleh Kang Ha Neul. Woo Sang seorang streamer daring yang populer. Dalam videonya, ia berbicara tentang pembuatan profil kasus kejahatan dan ia telah mendapat pelanggan terbanyak di platform daring yang digunakan.

Dikutip dari Asian Wiki, Woo Sang mencari petunjuk tentang kasus pembunuhan beruntun yang belum terpecahkan. Proses ini disiarkan langsung melalui Internet. Menurut dia mendapat lebih banyak pelanggan dan penonton merupakan tujuan utamanya. Woo Sang streamer yang terobsesi dengan ketenaran

Woo Sang menyatakan perang terhadap penculik yang dicurigai sebagai pembunuh beranta yang menyebabkan lonjakan besar dalam jumlah sponsor selama siaran langsungnya. Cuplikan film ini juga menawarkan sekilas adegan pengejaran yang mendebarkan dan adegan perkelahian yang menegangkan terjadi saat Woo Sang berusaha melacak si pembunuh.

