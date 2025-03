Profil Lee Jun Young yang Perankan Yeong Bom di When Life Gives You Tangerines

Beberapa drama yang Lee Jun Young bintangi seperti Goodbye to Goodbye, Please Don't Date Him, D.P, Let Me Be Your Knight, Mask Girl, Weak Hero Class 2, Melo Movie, dan terbaru adalah When Life Gives You Tangerines. Selama karier aktingnya, ia mendapatkan penghargaan sebagai Aktor Pendatang Baru Terbaik di MBC Drama Awards 2018.