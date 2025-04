Profil Sooyoung Girls' Generation Merambah Film Barat Ballerina

Tahun 2007 menjadi titik balik penting dalam hidupnya saat ia debut bersama Girls’ Generation di bawah SM Entertainment. Grup ini langsung menarik perhatian publik lewat lagu Into The New World dan semakin melejit dengan lagu ikonik Gee pada 2009.

Berdasarkan informasi dari Asianwiki, karier aktingnya semakin menanjak saat membintangi My Blooming Days (2014), yang membawanya meraih dua penghargaan Aktris Terbaik. Sejak itu, ia aktif bermain di berbagai drama populer seperti Dating Agency: Cyrano (2013), Squad 38 (2016), Run On (2020), dan If You Wish Upon Me (2022).