Profil Wendy Red Velvet yang Menapaki Usia 31 Tahun

Pada 2012, Wendy mengikuti audisi SM Global Audition di Kanada, ketika itu dia menyanyikan Moon of Seoul oleh Kim Gun Moon. Kemudian, pada 14 Maret 2014, dia diperkenalkan sebagai anggota SM Rookies. Berkat suaranya yang merdu, Wendy merilis lagu berjudul Because I Love You yang dijadikan soundtrack drama Mnet Mimi.