Puasa di Inggris, Husein Batal Dua Kali

TEMPO.CO, Jakarta - Ramadan tahun ini Husein sempat menjalani puasa di Manchester, Inggris. Kunjungannya ke Inggris dilakukan pada awal Juli dengan maksud melakukan rekaman ulang single pertamanya yang berjudul Biarkan Cinta Bicara yang rilis tahun lalu.



"Di sana saya rekaman untuk re-take lagu Biarkan Cinta Bicara. Ini saya baru pulang tadi pagi dan masih jetlag," ujar Husein saat merampungkan pembuatan klip video lagu tersebut di bilangan Jalan Bangka Raya, Kemang, Jakarta Selatan, pada Selasa, 14 Juli 2015.



Husein menceritakan pengalamannya selama sepekan berada di negeri asal legenda musik The Beatles itu. Husein harus merasakan beratnya menjalankan puasa. Bahkan, Husein terpaksa tidak berpuasa selama dua hari karena kelelahan bekerja.



"Saya batal dua kali di sana karena badan sempat ngedrop. Di sana puasanya 18 jam dan udaranya dingin, meskipun musim panas," ujar jebolan Indonesian Idol 2014 itu.



Tentu saja pria yang tinggal di kawasan Condet, Jakarta, itu menyempatkan diri untuk berjalan-jalan setelah selesai rekaman. Husein mampir ke Stadion Old Trafford, markas klub sepak bola Manchester United, dan Museum The Beatles di Liverpool.



"Rekamannya satu hari, jalan-jalannya enam hari," ujar pria yang menggemari klub Chelsea, bukan Manchester United, itu sambil tertawa.



LUHUR PAMBUDI