Puisi Pilihan Pekan Ini

"Regretting the time you lost", tapi ia telah cukup menanggung luka.

"I see my vision burn, I feel my memories fade with time."

Tapi sang tua itu terlalu tua untuk memuntahkan luka, sampah, dan darah.

Ia berdiri di pesisir, menghadap mata kematian

yang bersemayam antara deru napas angin pasang.

Bukankah ia terlalu tua untuk mengkhawatirkan banyak hal?