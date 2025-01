Puisi 'Apa-apa yang Kau Sebut Rumah' Rifdal Ais Annafis dan 'Silampukau' Aldy

Moch. Aldy M.A.

Mendengar Silampukau

malam belum terbenam

waktu itu pukul dua

di rumah bordil

aku bertanya pada

pekerja seks komersil:

selamat malam… maaf

kira-kira berapa harga

LT someone to talk. tiga kali

pelukan plus puk-puk

kepala. dua jam pillowtalk &

satu kecupan panjang di kening?