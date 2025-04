Putri Tom Hanks Takut Kehilangan Makna Disneyland Jika Ayahnya Meninggal

TEMPO.CO, Jakarta - Elizabeth Anne, atau E.A Hanks, putri aktor Tom Hanks, mengungkap ketakutannya kehilangan makna Disneyland jika sang ayah meninggal. Dalam memoar terbarunya The 10: A Memoir of Family and the Open Road yang dirilis 8 April lalu, E.A. menulis bahwa taman hiburan itu adalah bagian penting dalam hidupnya.