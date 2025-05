TEMPO.CO, Jakarta - Band rock Inggris, Queen, mendapat penghargaan The Living Legends dari Classic Rock Roll yang diadakan oleh majalah musik Classic Rock. "Membuat bertanya-tanya, kami di sini untuk suatu alasan," kata gitaris Brian May kepada Reuters.



May mewakili teman-temannya mengambil penghargaan tersebut. Band yang terbentuk tahun 1971 ini masih tampil bersama meski sang vokalis, Freddie Mercury, telah meninggal 24 tahun lalu. "Waktu berlalu, orang masih membicarakan 'Bohemian Rhapsody', bagus. Saya rasa Freddie juga bangga," ujar May.



Band yang terdiri atas Mercury, May, Roger Taylor (drum), dan John Deacon pada bas-gitar ini menjadi salah satu band terlaris dunia. Mereka memiliki tembang yang masih dikenal luas hingga kini, seperti We Are the Champions, Another One Bites The Dust, dan We Will Rock You.



Mereka merilis Bohemian Rhapsody pada 1975, dan lagu tersebut juga menjadi salah satu lagu paling dikenal. Queen akan tampil di Isle of Wight Festival tahun depan dengan penyanyi Adam Lambert.



"Saya rasa Freddie akan senang karena dulu kami suka membicarakan ini, tapi belum pernah kesampaian," tutur May.



Selain Queen, rocker asal Amerika, Alice Cooper, juga memboyong penghargaan Classic Album untuk Welcome To My Nightmare (1975). Adapun veteran heavy metal, AC/DC, meraih Band of the Year dalam acara tersebut.



ANTARA