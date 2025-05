Raam Pujabi Bikin Film Adaptasi dari Negeri Gajah Putih

TEMPO.CO, Jakarta - Multivision Plus (MVP) menghadirkan film tebaru pada pertengahan Agustus ini. Film berjudul Love You... Love You Not, yang disutradarai Sridhar Jetty, ini merupakan adaptasi dari film Thailand yang berjudul I Fine, Thank You, Love You.



"Bila sebuah film bisa dibuat berdasarkan novel, kenapa tidak dari film?" kata Raam Pujabi.



Produser keturunan India itu menuturkan beberapa alasan ia memproduseri film yang berasal dari Negeri Gajah Putih ini. Raam, yang sudah berpengalaman memproduseri ratusan film, menegaskan Love You... Love You Not memiliki sesuatu yang bisa dimanfaatkan.



"Saya harap, bagi penonton, terutama anak muda, bisa bercermin dan terdorong semangatnya untuk belajar bahasa Inggris," katanya, seperti dalam rilis yang diterima Tempo, Selasa, 11 Agustus 2015.



Raam mengungkapkan bahwa production house yang membuat film Thailand tersebut ingin bekerja sama dengan MVP Pictures sehingga ia berpendapat adaptasi ini merupakan langkah lintas budaya yang menarik karena ia melihat industri film Thailand paling maju di Asia Tenggara.



Raam juga menyebutkan cerita film ini begitu ringan. "Cerita ini menarik tanpa mesti mengangkat tema poligami dan horor," ujarnya.



Love You... Love You Not hadir serentak di bioskop Tanah Air mulai 13 Agustus 2015. Film ini didukung oleh aktris yang sedang naik daun, yakni Chelsea Islan, serta Hamish Daud, Kemal Palevi, dan beberapa bintang lainnya.



DINI TEJA