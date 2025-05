Radiohead Luncurkan Single Anyar

TEMPO.CO, Jakarta – Grup musik rock Inggris, Radiohead, kembali ke Internet dengan video musik baru pada Selasa, 3 Mei 2016, setelah membuat penggemar bingung dengan menghapus semua catatan di akun Twitter mereka sepanjang akhir pekan.



Grup musik itu menampilkan single baru mereka Burn the Witch pada Selasa pagi, mengunggah rekaman pendek dari videonya di Instagram.



Burn the Witch dan Radiohead kemudian dengan cepat menjadi dua dari sepuluh istilah tren di Twitter di Amerika Serikat pada Selasa setelah video itu ditayangkan.



Seperti dilansir kantor berita Reuters, sutradara film Inggris Edgar Wright (@edgarwright) pada Selasa, 3 Mei 2016 mencuit, "Suka gaya video Trumpton/Camberwick Green untuk Burn The Witch Radiohead."



Masih belum jelas kapan Radiohead kemungkinan meluncurkan album baru penuhnya, tapi kelompok itu dijadwalkan memulai tur konser dunianya akhir bulan ini menurut jadwal yang terhubung dengan situs band.



Menambahkan intrik, kelompok rock alternatif yang antara lain dikenal dengan lagu hit, seperti Creep dan Paranoid Android itu menghapus unggahan sebelumnya sampai yang terbit Senin terkait dengan single baru.



D.D. Walker (@desmondalan) pada Senin mencuit, "Maaf Saya tidak bisa bekerja besok. Radiohead baru saja menghapus semua cuitan mereka, jadi sesuatu yang mengubah Bumi akan terjadi."



"Radiohead baru menghapus semua cuitan mereka+situs dan gambar profil mereka sepenuhnya kosong," cuit Peter Sharkey (@iPeterSharkey) pada Senin. "Mereka jelas tahu bagaimana membangun sensasi."



Selama akhir pekan, situs pengulas musik Pitchfork juga melaporkan bahwa beberapa penggemar Radiohead di Inggris menerima leaflet penuh teka-teki dalam surat yang sebagian bertulisan, "BURN THE WITCH/WE KNOW WHERE YOU LIVE."



