Raditya Dika Luncurkan Teaser Film Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Sepak terjang komedian Raditya Dika di industri perfilman Indonesia seakan tidak ada habisnya. Di tengah kesuksesan film Hangout, Raditya Dika sudah siap kembali meluncurkan film terbaru. Raditya Dika mengunggah teaser (cuplikan adegan pengundang penasaran) film terbarunya, The Guys, lewat media sosial, Senin, 16 Januari 2017.



Teaser ini misterius karena hanya menampilkan siluet para pemainnya. Ada empat laki-laki berjalan memakai jas serta satu orang perempuan berjalan mengenakan dress dan kalung. Kelima orang tersebut termasuk Raditya Dika dan Pevita Pearce. Nama mereka sudah muncul di teaser perdana The Guys. Sementara identitas tiga orang laki-laki lainnya masih mengundang tanda tanya.



Teaser ini juga menampilkan keterangan Sunil Soraya sebagai produser film, dan tahun peluncuran 2017. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai film ini. Ada kemungkinan The Guys merupakan sekuel film Single milik Raditya Dika yang sukses besar pada 2015. Tetapi ada juga kemungkinan The Guys merupakan film yang benar-benar baru.



Kemisteriusan The Guys sanggup membuat netizen penasaran. “Gila hayati.. Pasti nonton,” kata salah satu netizen.



“Bang ga keabisan oksigen apa?? yg hangout baru kelar skrg udah bikin pilem lagi..gilaaa fix paraaahh beuddd! Salut !” demikian komentar netizen lain.



“Etdah ni orang, blm kelar euforia Hangout, udah ngeluarin judul baru,” tutur seorang netizen. *



