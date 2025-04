TEMPO.CO, Jakarta - Waralaba Fast and Furious (The Fate of the Furious) akan menggempur jaringan bioskop di Indonesia mulai Rabu, 12 April 2017. Film yang dibintangi Jason Statham dan Dwayne Johnson itu diprediksi akan merajai bioskop.



The Fate of the Furious akan berhadapan dengan film nasional Danur: I Can See Ghost yang saat ini mendominasi bioskop. Pada Kamis, 6 April 2017, film horor garapan sutradara Awi Suryadi itu berhasil mengumpulkan 1,372 juta penonton, dan masih bertahan di ratusan layar bioskop di Indonesia.



Kehadiran The Fate of the Furious tak membuat Manoj Punjabi khawatir. Ia optimistis pada Senin mendatang, Danur bisa menembus 2 juta penonton. “Setelah itu, saya akan lihat seberapa curam grafik penurunan penonton Danur," kata Manoj Punjabi di MD Place Jakarta.



Manoj mengatakan, pada Selasa, 4 April 2017, Danur masih sanggup mengeruk 186 ribu orang. "Ini kuat sekali,” ujarnya.



Manoj Punjabi berharap, meledaknya Danur akan membuat genre horor Indonesia kembali bergairah. Ia menilai selama ini genre “memedi” masih dipandang sebelah mata. Manoj bahkan kesulitan mencari sponsor untuk proses produksi film horor.



“Saya sampai bilang ke pihak jaringan bioskop mohon jangan remehkan film ini. Saya mau jumlah layar yang signifikan. Saya punya keyakinan film ini bisa menyentuh sejuta penonton. Di sisi lain, saya tahu kok ada genre tertentu yang dapat 500 ribu penonton saja sudah bagus. Ada pula film spesifik yang mendapat 150 ribu penonton saja belum tentu. Tapi saya berani meng-endorse Danur,” tutupnya.



