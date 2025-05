Raih Golden Globe, Lady Gaga:Momen Terbesar Dalam Hidup Saya

TEMPO.CO, Los Angeles - Stefanie Joanne Angelina Germanotta atau yang lebih populer dengan nama panggung Lady Gaga, baru saja memenangi ajang Golden Globe untuk kategori Best Performance by An Actress in A Leading Role in A Series, Limited Series or Motion Picture Made for Television dalam serial tv American Horror Story: Hotel.



“Saya merasa seperti Cher dalam John Patrick Shanley di film Moonstruck,” ujar Gaga di panggung saat menerima penghargaan, Minggu, 10 Januari 2016 di Beverly Hilton, Beverly Hills, Amerika Serikat pukul 20.00 waktu setempat, dikutip dari Variety. “Ini adalah salah satu momen terbesar dalam hidup saya.”



Lewat ajang Golden Globe 2016 ini, penyanyi bergaya nyentrik itu pun berhasil mengalahkan sejumlah aktris ternama yang masuk dalam nominasi Golden Globe, yakni Kirsten Dunst dalam serial Fargo, Sarah Hay dalam serial, Flesh & Bone, Felicity Huffman dalm serial American Crime, dan Queen Latifah dalam serial Bessie.



Penyanyi yang terkenal lewat lagu “Bad Romance” ini baru pertama kali bermain dalam serial tersebut dan didapuk sebagai tokoh sentral di serial tersebut. Di sana, dirinya berperan sebagai Countess, vampir pemilik hotel yang bernama Hotel Cortez.



Adapun American Horror Story: Hotel merupakan musim kelima dari film antologi besutan Brad Falchuk dan Ryan Murphy. Film ini berkisah tentang cerita dan karakter yang berbeda di lokasi yang berbeda dengan tema horor, seperti rumah pembunuhan, rumah sakit jiwa, penyihir, sirkus aneh, dan hotel penuh teka-teki.



Perhelatan Golden Globe ke-73 yang dipersembahkan oleh Hollywood Foreign Press Association ini menghadirkan 77 film dan serial yang masuk ke daftar nominasi untuk 25 kategori.



Meski tak akan lagi dipandu oleh Tina Fey dan Amy Poehler, Golden Globes tahun ini akan dibawakan oleh Ricky Gervais. Sebelumnya, Ricky sudah tampil sebagai pembawa acara Golden Globes selama tiga tahun berturut-turut pada 2010 sampai 2012.



BAGUS PRASETIYO