TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi kondang Raisa akhirnya mulai berani mempublikasikan hubungannya dengan presenter dan bintang film ganteng Hamish Daud. Raisa memasang foto kebersamaannya dengan Hamish Daud di akun Instagram-nya, Minggu, 18 Desember 2016.



Pada foto itu, tampak Raisa berduaan bersama Hamish Daud di dalam mobil. Dalam foto hitam-putih tersebut, Hamish ada di balik kemudi. Sedangkan Raisa duduk di sampingnya dan tersenyum.



"Tukang ojek yang kemaren ya nih...," begitu Raisa menulis dalam keterangan foto. Raisa sepertinya ingin menegaskan foto yang diunggah Hamish Daud sebelumnya.



Foto yang diunggah Hamish Daud memamerkan Raisa sedang membonceng lelaki itu di atas sebuah sepeda motor gede. Baik Hamish maupun Raisa seragam memakai baju berbahan denim. "Butuh ojek neng?" tulis Hamish Daud di akun Instagram-nya. Raisa tampak ceria dan memamerkan senyumnya yang lebar. Foto itu diunggah pada Kamis, 15 Desember 2016.



















Butuh ojek neng?





Foto kiriman Hamish Daud Wyllie (@hamishdw) pada Des 15, 2016 pada 1:07 PST







Kehadiran dua foto tersebut memicu kehebohan di kalangan penggemar Raisa dan Hamish Daud. "Yeeyy akhirnyaa jadi jugaa congratulation Longlast yaa buat kalian berdua!! @raisa6690 @hamishdw," begitu komentar pemilik akun akwildevita08.



"Ojek ke pelaminan?" kata Riri Fauziah, fan Hamish Daud yang lain.



Fan Raisa juga memberikan ucapan selamat kepada mereka. "Wihiwww akhirnya go public jg kayak kang gojeknya," kata @anzanijanne.



Sebelumnya, sejak berpisah dari Keenan Pearce, Raisa santer disebut-sebut tengah menjalin hubungan dengan Hamish Daud. Namun keduanya tak pernah mengakui hubungan itu secara terang-terangan. Baru belakangan ini, Raisa dan Hamish Daud berani mempublikasikan kedekatan mereka.



Hamish Daud adalah mantan kekasih Nadine Chandrawinata. Presenter dan bintang film ini mengawali kariernya di dunia showbiz pada 2013 sampai sekarang dengan menjadi presenter acara My Trip My Adventure bersama Nadine, Denny Sumargo, dan Vicky Nitinegoro. Dia juga membintangi sejumlah film, seperti Rectoverso, Supernova: Kesatria, Putri & Bintang Jatuh, Gangster, Love You Love You Not, dan terakhir film Spy in Love (2016)



INSTAGRAM | TABLOIDBINTANG.COM