Ramadan Pertama Andien Sebagai Istri

TEMPO.CO, Jakarta - Ramadan tahun ini merupakan bulan puasa pertama Andien sejak ia menjadi seorang istri. "Belum tahu bagaimana menyiapkan makanan untuk buka puasa," Andien berseloroh kala ditemui dalam konferensi Jazz Gunung beberapa waktu lalu. "Tapi di luar itu ya dijalani saja," ujar pemilik nama lengkap Andini Aisyah Haryadi itu .



Menjalani aktivitas ibadah di bulan suci bersama suami tahun ini, kata Andien, tidak terlalu berbeda dengan tahun lalu. Sejak setahun lalu, Andien dan suaminya sudah sering bersama menjalani ibadah Ramadan.



"Tahun lalu kebanyakan kami jalani berdua, misalnya buka puasa dan ke masjid bareng," ujar pelantun Let It Be My Way itu.



Pada 15 September 2015, Andien yang telah berkarier selama 15 tahun di industri musik akan menggelar konser perdananya di Jakarta Convention Center.



Konser bertema "Metamorfosa 15 Years Andien" itu akan melibatkan lima penata musik, lima perancang busana, dan lima bintang tamu.



ANTARA