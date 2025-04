TEMPO.CO, Jakarta - Ramadan tahun ini, Dewi Sandra berusaha maksimal dalam menjalankan ibadah puasa dan ibadah lainnya. Dewi mengurangi kegiatan di bulan Ramadan, dengan cara memacu diri untuk membaca Al-Quran setiap hari.



"Belum khatam, sampai saat ini masih 10 juz. Aku enggak mau targetin, masih ada 20 juz lagi," kata Dewi ditemui di acara Wardah Pop Up Kitchen 'The Blossom of Ramadhan' di Taman Bintaro XChange Mall, Jumat, 9 Juni 2017.



Dewi berusaha terus mengulang bacaan Al-Quran, mengingat dia sendiri masih terus belajar. "Aku usahakan setiap salat baca Al-Quran empat lembar. Ini merupakan tantangan untuk aku, apalagi aku bacanya masih terbata-bata, belum lancar. Tapi aku senang karena membuatku semangat untuk terus membacanya, sekaligus terjemahannya," kata penyanyi dan pemain film ini.



Menghabskan banyak waktu dengan beribadah merupakan keinginan Dewi sejak lama. Dewi juga bisa menjalankan salat terawih tepat waktu secara berjemaah. "Kalau dulu ada syuting aku terawih di rumah sendiri, itu juga malam hari."



Selama sebelas bulan bekerja, Dewi menyisakan satu bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia menyadari hidupnya tidak melulu dihabiskan dengan mencari uang.



"Aku bertambah tua, kalau terus kerja, mencari job, kapan lagi untuk beribadah. Kita enggak tahu apakah bisa bertemu lagi Ramadan tahun depan, jangan sampai menyesal sebelum terlambat," kata Dewi Sandra yang sore itu ditemani suaminya, Agus.



ALIA F.