TEMPO.CO, Jakarta - Rano Karno berencana menggarap film Si Doel Reborn pada 2017 ini. Kepada awak media, Rano Karno berbagi bocoran soal produksi kisah yang dulu melambungkan namanya ini.



”Sebetulnya semua peralatan dan lokasi itu ada di Karnos Film, jadi tinggal go aja. Cukup seminggu untuk mengumpulkan kru,” kata Rano setelah pemutaran perdana film The Last Barongsai di CGV, Grand Indonesia Jakarta, Jumat, 20 Januari 2017.



Baca juga: Rano Karno Bikin Film Ini karena Prihatin Akan Nasib Barongsai



Selain mengumpulkan peralatan dan kru, Rano Karno mengungkapkan tidak ada kesulitan untuk membawa kembali pemain-pemain Si Doel Anak Sekolahan dulu. Jika Anda ingat, Si Doel Anak Sekolahan sempat diperkuat oleh Aminah Cendrakasih sebagai Nyak, Suti Karno sebagai Atun, Cornelia Agatha sebagai Sarah, Maudy Koesnaedi sebagai Zaenab, dan Mandra sebagai Mandra. “(Semua) karakter juga ada. Nyak ada, Surti (Karno) ada, Sarah ada. Bisa-bisa habis pilkada langsung syuting sajalah,” tutur Gubernur Banten ini.



Meski sudah membocorkan tahap produksi, Rano masih bungkam soal tanggal peluncuran Si Doel Reborn. “Pokoknya segera,” katanya sambil tersenyum.



Serial televisi Si Doel Anak Sekolahan sempat populer pada dekade 1990-an. Serial ini mengisahkan kehidupan sehari-hari Doel, seorang pemuda Betawi, serta hubungannya dengan keluarga dan kehidupan percintaannya.



TABLOIDBINTANG.COM