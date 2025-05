Raup Rp 1,5 T di Pekan Awal, Minions Puncaki Box Office

TEMPO.CO, Los Angeles - Film kartun Minions menempati peringkat satu box office Amerika Serikat akhir pekan lalu. Film spin-off Despicable Me yang dibintangi Sandra Bullock, Jon Hamm, dan Michael Keaton itu meraup US$ 115 juta--lebih dari Rp 1,5 triliun--pada akhir pekan pertama.



Pekan lalu Jurassic World menempati posisi teratas box office dunia. Namun data terbaru menunjukkan Inside Out, film kartun produksi bersama Pixar dan Walt Disney Pictures, berada di tempat teratas dan menggeser Jurassic World ke peringkat kedua.



Jurassic World berhasil meraup US$ 18 juta sehingga menambah pundi-pundi penghasilan menjadi US$ 590 juta atau Rp 7,8 triliun. Sementara total pendapatan Inside Out yang menempati posisi ketiga pada US$ 283,6 juta atau Rp 3,7 triliun.



Sementara itu, Terminator: Genisys yang dibintangi Arnold Schwarzenegger turun dari peringkat ketiga menjadi keempat dengan pendapatan US$ 13,7 juta. Pendapatan totalnya kini US$ 68,7 juta, demikian ditulis situs hiburan AS, Digital Spy.



ANTARA