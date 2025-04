Reaksi Jennifer Aniston Muncul di The Last Of Us Season 2

TEMPO.CO, Jakarta - Jennifer Aniston tampil secara tidak terduga muncul dalam musim kedua serial HBO The Last of Us. Drama karya Pedro Pascal. Dalam episode yang tayang pada Ahad, 13 April 2025, Ellie (Bella Ramsey) menemukan majalah awal 2000-an dengan Jennifer sebagai bintang sampulnya dan mulai membolak-balik halaman.

