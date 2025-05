TEMPO.CO, Borobudur - Sebanyak 24 perupa dari sejumlah kota menggelar pameran bersama bertajuk “Reborn” di Galeri Pondok Tingal kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, 23 April-23 Mei 2016.



Pembukaan pameran dilakukan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Edi Susanto di Borobudur, Sabtu malam, 23 April 2016, dan dimeriahkan pentas tarian kontemporer Desa Buto Ijo oleh seniman petani Sanggar Saujana Keron, Desa Krogowanan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang.



Selain itu, pentas performa gerak Sanganyar Katon oleh penari Etta Ayodya (Yogyakarta), berkolaborasi dengan perupa Gabungan Seniman Borobudur (Gasebo), yang juga ketua panitia pameran, Cipto Purnomo.



Sebanyak 27 karya lukis dan dua karya patung dipamerkan para perupa, antara lain seniman kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Yogyakarta, Surabaya, dan Rembang.



"Ini reborn sebagai kelahiran kembali dalam tataran spirit, semangat atau jiwa pada diri masing-masing perupa sebagai bagian dari proses penciptaan karya," kata Cipto, yang juga memajang karya lukisannya pada 2016 berjudul The Brave.



Meskipun berbagai persoalan dihadapi para perupa, baik secara personal maupun kelompok, menurut Cipto, spirit berkarya seyogianya tidak padam karena bagi seniman ihwal terpenting adalah konsistensi dalam berkarya.



"Meskipun fluktuatif, letupan-letupan kecil harus selalu kita munculkan supaya spirit kita terus terjaga," tuturnya.



Cipto berharap intensitas dalam wujud semacam pameran dapat menelurkan ide-ide hebat atau salah satu referensi yang kemudian menghasilkan karya-karya hebat dan pada akhirnya para seniman dapat menjadi penanda zamannya, tak ubahnya mahakarya Candi Borobudur sebagai bukti para seniman terdahulu.



Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Edi Susanto mengapresiasi pameran dengan berbagai karya para seniman yang patut dinikmati itu.



"Konsep pameran digarap secara unik. Ada sesuatu yang kemarin harus diperbaiki untuk lahir kembali. Kita diberi keselamatan untuk menikmati hidup dan kesempatan memperbaiki yang kurang pada masa lalu," ujarnya.



Dua karya patung yang dipamerkan dalam kesempatan tersebut masing-masing berjudul Kunci (Septian Puji Andriyanto) dan Sensualitas (Bogel Asmuliawan). Sedangkan beberapa karya lukis antara lain berjudul Terlupakan (Iwan Roses) dan Relief (Arif Safari).



Selain itu, karya berjudul Tumbuh dan Bergerak (Agus "Merapi" Suyitno), The Meditation (I Made Arya Dwita Dedok), Rumah Putih (Mulyo Gunarso), Miris (Devanagri Bindhu Putra), Abudance of Grace #2 (Deddy PAW), My Family (Three Haryadi), serta Model dan Pelukisnya (Yogi Setyawan).



ANTARA