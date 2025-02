Rekomendasi 5 Drama Korea Genre Drama Romantis yang Cocok Ditonton Saat Hari Valentine

1. Lovely Runner (2024) Lovely Runner adalah drama romantis yang penuh emosi dan sentuhan fantasi. Drama ini diadaptasi dari web novel berjudul The Best Tomorrow karya Kim Bbang. Drama ini mengikuti kisah Im Sol (diperankan oleh Kim Hye-yoon), seorang penggemar berat idol Ryu Sun-jae (diperankan oleh Byeon Woo-seok) yang secara ajaib kembali ke masa lalu setelah insiden tragis menimpa idolanya di masa depan.

Atas kemistri yang kuat dalam memerankan tokoh utama dalam drama ini, Byeon Woo-seok dan Kim Hye-yoon pun berhasil memenangkan penghargaan sebagai pasangan terbaik dalam APAN Star Awards ke-10 yang diselenggarakan pada 28 Desember 2024 di Dongdaemun Design Plaza Art Hall 1 di Seoul, Korea Selatan. 2. King The Land (2023) Selanjutnya, ada drama bergenre komedi romantis dengan judul King the Land. Drama ini mengisahkan Gu Won (diperankan oleh Lee Junho 2PM), seorang pewaris kaya dan perfeksionis yang membenci senyuman palsu, serta Cheon Sa-rang (diperankan oleh Im Yoona SNSD), seorang pegawai hotel yang selalu tersenyum cerah demi pekerjaannya. Meskipun awalnya sering berselisih dan terlibat perang dingin, interaksi mereka perlahan berubah menjadi kisah cinta manis yang dipenuhi momen-momen menggemaskan dan romantis.

Drama ini menawarkan romansa yang ringan namun tetap mendebarkan dalam 12 episode, yang dibalut kemistri kuat antara pemeran utama dan bumbu komedi yang menghibur sehingga sangat cocok untuk menemani Hari Valentine. 4. Our Beloved Summer (2021) Our Beloved Summer adalah drama romantis yang penuh emosi yang mengisahkan tentang Choi Ung (diperankan oleh Choi Woo-shik) dan Kook Yeon-soo (diperankan oleh Kim Da-mi), dua mantan kekasih yang pernah menjalin cinta di masa sekolah (SMA) namun berpisah dengan cara yang menyakitkan.

Our Beloved Summer adalah pilihan sempurna untuk menemani Hari Valentine dan cocok bagi yang ingin menikmati kisah cinta yang tidak hanya romantis, tetapi juga penuh makna dan kedewasaan. Drama ini juga bisa disaksikan melalui platform Netflix.



5. Whats Wrong With My Secretary Kim (2018)



What's Wrong with Secretary Kim adalah drama romantis yang mengisahkan tentang Lee Young-joon (diperankan oleh Park Seo-joon), seorang wakil presiden perusahaan yang tampan, cerdas, tetapi sangat narsis, dan Kim Mi-so (diperankan oleh Park Min-young), sekretarisnya yang telah bekerja dengannya selama sembilan tahun.