TEMPO.CO, Jakarta - Single terbaru Zayn Malik, Pillowtalk, berhasil menembus tangga lagu Billboard Hot 100 dan menduduki peringkat puncak.



Pillowtalk bahkan berhasil mengalahkan rekor yang pernah diraih One Direction. Sebelumnya, One Direction tidak pernah berhasil menduduki peringkat teratas Billboard Hot 100 dan hanya berhasil menempati peringkat kedua untuk Best Song Ever pada 2013.



Seperti dilansir Complex, single Pillowtalk juga berhasil mencapai angka penjualan 267 ribu unduhan dan lebih dari 20 juta kali streaming. Walhasil, hal itu tak hanya menjadikan lagu ini single dengan penjualan tertinggi, tapi juga lagu yang paling banyak di-streaming.



Zayn juga menjadi musikus pertama setelah Baauer, yang melakukan debut di nomor 1. Pada 2013, Baauer berhasil menduduki peringkat puncak untuk peluncuran single Harlem Shake.



Selain itu, Zayn merupakan salah satu personel boyband yang berhasil berkarier solo dan memiliki single nomor 1. Prestasi ini terakhir kali dicapai George Harrison dari The Beatles.



Single Pillowtalk merupakan lagu perdana yang diluncurkan dari album terbaru Zayn berjudul Mind of Mine. Album ini akan dirilis pada 25 Maret 2016, bertepatan dengan tanggal yang sama saat dirinya meninggalkan One Direction pada 2015.



