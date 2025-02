Review Film Nosferatu: Ketika Teror Vampir Klasik Merayap dalam Keheningan

TEMPO.CO, Jakarta - Sutradara Robert Eggers kembali dengan teror kengerian dari masa lalu. Nosferatu (2024), film terbarunya, menghidupkan kembali vampir klasik dalam estetika gotik yang pekat dan menyesakkan. Sutradara yang dikenal lewat The Witch (2015) dan The Lighthouse (2019) ini membawa ulang kisah Nosferatu: A Symphony of Horror (1922), mahakarya film bisu sineas Jerman, F.W. Murnau—adaptasi tak resmi dari novel Dracula (1897) karya Bram Stoker.