Reza Rahadian Duet Bareng BCL

Perbesar

Penyanyi Bunga Citra Lestari atau BCL tampil duet dengan aktor Reza Rahardian dalam konser bertajuk Its Me BCL di Plenary Hall JCC Senayan, Jakarta, 01 Maret 2017. Its Konser Bunga Citra Lestari berduet dengan BCLs Favorite Men diantaranya Joe Taslim, Yov