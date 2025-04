TEMPO.CO, Jakarta - Sebagai salah satu penyanyi perempuan paling dikenal saat ini, kontribusi Rihanna kepada dunia telah banyak berdampak dengan sendirinya. Namun ada satu hal yang mungkin dilupakan oleh para penggemar yaitu sifat kedermawanan penyanyi Love on the Brain itu.

Karena kerja kerasnya membangun pulau asalnya Barbados dan sumbangan yang dia berikan selama bertahun-tahun, Harvard Foundation for Intercultural and Race Relations memberikan penghargaan kepada Rihanna dengan Harvard Humanitarian of the Year.

Dalam acara penyerahan penghargaan yang digelar Selasa, 28 Februari 2017, Rihanna mengucapkan terma kasih kepada universitas tersebut atas penghargaan yang diberikan dan menyampaikan pidato insipratif. "Jadi saya mendapatkannya (penghargaan) di Harvard," kata Rihanna membuka pidatonya dengan candaan. "Saya tidak pernah berpikir saya akan mendapatkan penghargaan ini dalam hidup saya, tapi ini terasa menyenangkan."

Rihanna melanjutkan pidatonya dengan menjelaskan bahwa dia memiliki gairah untuk membantu orang sejak dia masih kecil saat menonton iklan tentang bagaimana seperempat dolar dapat membantu menyelamatkan hidup seorang anak.

"Saya berpikir, 'Saya ingin tahu berapa banyak 25 cent dapat saya tabung untuk menyelamatkan semua anak-anak di Afrika.' Dan saya mengatakan kepada diri saya sendiri, 'Ketika saya sudah besar dan saya kaya, saya akan menyelamatkan semua anak-anak di seluruh dunia.' Tapi saya tidak tahu bagaimana saya akan melakukan itu waktu saya masih remaja," kata Rihanna tertawa.

Setelah menyentuh orang-orang yang hadir dengan cerita bagaimana dia mulai membantu orang, Rihanna mendorong para siswa dalam acara tersebut dan semua orang yang hadir untuk bergabung dengannya dalam memberikan kontribusi tanpa pamrih. "Yang perlu Anda lakukan adalah membantu satu orang, tanpa mengharapkan apa-apa. Bagi saya itu adalah kemanusiaan," ujar Rihanna.

"Apa yang gadis kecil yang menonton iklan tersebut tidak ketahui adalah Anda tidak perlu jadi kaya raya untuk kemanusiaan, Anda tidak harus menjadi orang kaya untuk membantu seseorang. Anda tidak perlu menjadi terkenal, Anda bahkan tidak harus berpendidikan tinggi. Namun, hal itu dimulai dengan lingkungan terdekat Anda... Anda dapat melakukan apapun untuk membantu dengan cara apapun," kata Rihanna, seperti dikutip Billboard. *

ANTARA