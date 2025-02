Riku NCT WISH Comeback Setelah 4 Bulan Hiatus

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota NCT WISH, Riku NCT WISH akan kembali bergabung mengikuti aktivitas grup setelah empat bulan hiatus karena masalah kesehatan. NEO Production dari SM Entertainment mengumumkan pada Senin, 3 Februari 2025 bahwa Riku bakal mulai beraktivitas dengan NCT WISH bulan depan.



"Riku, yang sempat menghentikan aktivitasnya karena alasan kesehatan, kini fokus pada istirahat dan pemulihan. Kami senang untuk memberitahukan bahwa kondisinya telah membaik secara signifikan," kata NEO Production dalam pernyataan resminya, dikutip Soompi.



Disebutkan bahwa Riku NCT WISH sudah sangat ingin kembali berkegiatan sebagai anggota NCT WISH bersama teman-temannya yang lain. Keputusan untuk comeback ini juga telah mendapat persetujuan dari tim dokter.



Riku NCT WISH Kembali Aktif Mulai Maret 2025





Kegiatan resmi NCT WISH yang dijadwalkan pada Februari 2025 masih akan dilakukan oleh lima anggota, Sion, Yushi, Jaehee, Ryo, dan Sakuya. Riku baru akan menyapa para penggemar lagi bulan depan.



"Riku akan menyapa penggemar mulai bulan Maret, berpartisipasi dalam “2025 NCT WISH ASIA TOUR LOG in” dan berkontribusi dalam produksi album baru, yang dijadwalkan untuk dirilis pada paruh pertama tahun ini, beserta kegiatan terkaitnya," ungkap NEO Production.