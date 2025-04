Rini Wuladari Rilis Album The Best dari Dua Album Sebelumnya

TEMPO.CO, Jakarta -Rini Wulandari meluncurkan album terbarunya berjudul ‘I Am Independent’ setelah hampir dua tahun sejak album ketiganya ‘Independent Part 2’ pada tahun 2015. “Memang penggabungan dari album kedua dan ketiga, jadi ini best of the best dari album kedua dan ketiga,” ujar Rini usai peluncuran album terbarunya di Texas Fried Chicken, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu, 20 September 2017.

Rini menambahkan dalam album keempatnya ini ada lagu berjudul Cintai Aku yang diaransemen ulang dengan orkestrasi langsung. Lalu lagu Let’s Get Serious yang diberi sentuhan remix oleh Dimas Akira.

Untuk lagu Let’s Get Serious, wanita kelahiran tahun 1990 ini mengatakan remix yang dilakukan oleh Dimas Akira membuat lagunya menjadi lebih enak dan nuansa yang berbeda. “Versi yang sebelumnya lebih dark, kalau ini ada sisi darknya juga ada sisi tropicalnya jadi seru sih,” ujar Rini.

Album ini memakan proses lebih dari satu tahun karena kegiatan Rini yang padat. Aktivitas manggung Rini bersama Soundwave rupanya memang sedang padat-padatnya. Disela padatnya agenda bersama Soundwave, Rini menyempatkan waktu untuk rekaman album terbarunya ini. “Tapi kalau disempetin waktu rekaman juga dilihat kondisi badan juga terutama kondisi suara juga,” tutur Rini.

Ia mengatakan apabila suaranya sedang serak maka rekaman pun harus diundur karena tidak memungkinkan untuk rekaman. Belum lagi setahun belakangan Rini sempat sibuk mempersiapkan pernikahannya.

Album ‘I Am Independent’ diproduseri oleh GP Records yang berisi 12 lagu. Dalam album keempatnya ini, lagu-lagu Rini Wulandari dikemas dalam sound electronik tetapi tetap dengan nuansa RnB. "Aku masih dengan gaya bernyanyi yang sama. Aku memang pengusung lagu-lagu (pop) RnB. Tapi, lagu-lagu di album ini aku ekspor lagi lebih luas," ujar Rini.

AMMY HETHARIA