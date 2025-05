Riri Riza Penasaran dengan My Stupid Boss

TEMPO.CO, Jakarta - Melalui akun media sosialnya, sutradara Riri Riza mengaku penasaran dengan film My Stupid Boss. Rasa penasaran Riri Riza itu disambut hangat oleh para pemain My Stupid Boss, Bunga Citra Lestari dan Reza Rahadian.



"Saya senang sekali, berarti film ini di-support oleh semua insan film Indonesia," ujar Bunga dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Sabtu, 30 April 2016.



Wanita yang berperan sebagai Diana dalam film yang disutradarai oleh Upi ini juga berharap agar film ini bisa dinikmati dan menghibur siapapun yang menontonnya.



Reza Rahadian yang memerankan tokoh Bossman, bos yang menyebalkan dalam film ini, pun menyampaikan rasa bangganya. "Memang seharusnya sineas Indonesia nonton film Indonesia," kata Reza.



Menurut pemeran Habibie dalam film Habibie dan Ainun ini berpendapat jika semakin banyak sineas Indonesia yang mau dan penasaran dengan film terbarunya, maka semakin baik.



Memiliki setting di Indonesia dan Malaysia, My Stupin Boss juga dibintangi sejumlah aktor asal Negeri Jiran. Maka tak heran film ini akan tayang serentak pada 19 Mei mendatang di Indonesia, Malaysia, dan bahkan Brunei Darussalam serta Singapura.



DINI TEJA