Robert Pattinson Ditawari Berperan sebagai Penjahat Dune 3

AKTOR Robert Pattinson menjadi incaran sutradara Denis Villeneuve untuk memerankan tokoh penjahat utama dalam film Dune: Messiah atau Dune 3. Film ini waralaba fiksi ilmiah epik yang digarap oleh Legendary yang dijadwalkan akan tayang pada 18 Desember 2026. Dikutip dari Deadline, Denis Villeneuve dikabarkan masih menyempurnakan naskah untuk kelanjutan film Dune.

Dune fiksi ilmiah yang diadaptasi dari seri novel pemenang penghargaan Hugo karya Frank Herbert. Waralaba Dune telah meluncurkan dua film Dune: Part One (2021) dan Dune: Part Two (2023). Keduanya masuk 15 nominasi Oscar salah satunya Best Picture untuk masing-masing film.

Mengincar Robert Pattinson

Meskipun belum mencapai kesepakatan, Pattinson sedang mempertimbangkan tawaran memerankan tokoh penjahat utama dalam film tersebut. Robert Pattinson belakangan masih sibuk karena baru saja menyelesaikan syuting film produksi A24 berjudul The Drama. Ia berakting bersama Zendaya.

Ia juga membintangi film Die, My Love karya sutradara Lynne Ramsay dan berakting dengan Jennifer Lawrence. Pattinson menjalani proses syuting untuk adaptasi The Odyssey yang digarap oleh Christopher Nolan. Ia terlibat sebagai produser dalam film A24 berjudul Primetime.

Proses Penggarapan Dune: Messiah

Dikutip dari Variety, Legendary telah mengonfirmasi bahwa sedang berjalan pengembangan Dune 3. Adapun Dune: Messiah dijadwalkan mulai syuting musim panas ini. Denis Villeneuve mengatakan Dune 3 akan menjadi yang terakhir. Soal aktor, Legendary belum bisa memastikan keterlibatan Robert Pattinson.

Pemeran

Florence Pugh dan Anya Taylor Joy termasuk di antara para bintang yang diharapkan kembali untuk film ketiga. Jason Momoa juga baru-baru ini mengungkapkan bahwa ia akan kembali memerankan Duncan Idaho.

Sekilas Tentang Dune: Messiah

Diterbitkan pada 1969, novel Dune Messiah karya Frank Herbert diambil 12 tahun setelah peristiwa Dune dengan Paul Atreides memerintah sebagai kaisar. Ia menikah dengan Putri Irulan sambil mempertahankan hubungan dengan selirnya Chani. Dune: Messiah lanjutan dari Dune: Part Two yang meraih pencapian di box office global dan dipuji sebagai salah satu karya sinematik dalam genre sains fiksi modern.

