Rocker Bono Jadi "Man of the Year" Majalah Glamour

TEMPO.CO, Jakarta - Bintang rock Irlandia Bono mendapatkan penghargaan baru, yakni gelar Man of the Year pertama dari majalah Glamour.



Majalah wanita AS itu mengumumkan, Selasa1 November 2016 waktu setempat, bahwa pentolan U2 itu jadi pria pertama yang mendapat gelar tersebut bersama daftar tahunan Women of the Year.



Dalam situsnya, majalah Glamour menulis bahwa selama bertahun-tahun mereka tidak memberikan penghargaan pada pria karena "yang kami rayakan adalah perempuan."



Meski demikian, "saat seorang bintang rock pria yang bisa melakukan apa pun dengan hidupnya memutuskan untuk fokus pada hak perempuan di dunia, yah, itu patut dirayakan. Kami bangga menobatkan bintang rock Bono sebagai Man of the Year pertama kami," tulis Glamour.



Bono (56) pada 2015 membuat kampanye Poverty Is Sexist yang bertujuan membantu perempuan miskin di dunia melalui akses yang lebih baik pada pendidikan, pelayanan kesehatan dan kesempatan bisnis.



Kampanye itu adalah bagian dari organisasi ONE yang dia turut dirikan pada 2004 untuk melawan kemiskinan dan penyakit di Afrika, seperti dilansir Reuters.



Bono berterimakasih pada Glamour atas penghargaan itu, dalam pernyataan dia menulis bahwa "pertempuran kesetaraan gender tidak bisa dimenangkan kecuali pria ikut memimpinnya bersama wanita. Kami juga bertanggung jawab besar atas masalah itu, jadi kami harus terlibat dalam membuat solusi."



